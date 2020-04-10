«Тусуемся с Бантиком и Мусей». Александр Кержаков показал свою компанию на выходные

Знаменитый нападающий «Зенита» и национальной команды России, ныне главный тренер юношеской сборной страны Александр Кержаков рассказал, как проводит выходные. Экс-футболист сообщил также, что 13 апреля хочет провести онлайн-интервью.
«В выходные тусуемся с Бантиком и Мусей. В понедельник попробую сделать прямой эфир, пишите, с кем бы вы хотели, чтобы я его провёл», — написал Кержаков на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александра Кержакова в «Инстаграме».
Ранее Кержаков вместе со своей семьёй воссоздал обложки альбомов «Queen II» группы Queen и «Abbey Road» группы The Beatles.
Александр выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010-го по 2017-й. С 2002 по 2016 год нападающий защищал цвета национальной команды России.
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