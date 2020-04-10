«Сваты», «Игра престолов» и «Начало». Игроки «Арсенала» назвали топ-5 фильмов и сериалов

Футболисты тульского «Арсенала» составили свои версии пяти лучших фильмов и сериалов.

Роберт Бауэр

1. «Законопослушный гражданин»

2. «Остров проклятых»

3. «Начало»

4. «Интерстеллар»

5. «Невидимый гость»

Анри Хагуш

1. «Острые козырьки»

2. «Во все тяжкие»

3. «Марко Поло»

4. «Игра престолов»

5. «Сваты»

Юрий Ковалев

1. «Законопослушный гражданин»

2. «Невидимый гость»

3. «Изгой»

4. «Побег из Шоушенка»

5. «Иван Васильевич меняет профессию»

Артур Нигматуллин

1. «Шестой игрок»

2. «Царство небесное»

3. «Запах женщины»

4. «В погоне за счастьем»

5. «Неприкасаемые»

Фото можно посмотреть на странице «Арсенала» в «Твиттере».

«Оружейники», набрав в 22 матчах 28 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.