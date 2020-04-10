«С днём рождения, легенда!» Кокорин поздравил Роберто Карлоса

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поздравил бывшего защитника «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлоса с днём рождения. Сегодня бразильцу исполнилось 47 лет.



Кокорин опубликовал свое детское фото, на котором он запечатлён с Роберто Карлосом и нападающим «Сочи» Дмитрием Полозом. «С днём рождения, легенда!» — написал Кокорин.

Роберто Карлос четыре раза становился чемпионом Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов в составе «Реала». Вместе со сборной Бразилии в 2002 году он стал чемпионом мира. Кроме того, Роберто Карлос является серебряным призёром чемпионата мира 1998 года, входит в список ФИФА 100.

Ранее Кокорин и нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун поздравили полузащитника сочинской команды Кристиана Нобоа с 35-летием.