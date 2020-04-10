Ибрагимович бросил вызов Погба. Француз ответил феноменальным ударом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович бросил вызов полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. 38-летний швед разместил в«Инстаграме» ролик, в котором эффектным ударом отправил мяч в корзину.

«Поль, игра окончена», — написал Златан на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ответ Погба не заставил себя ждать. Спустя один час француз выложил ролик, в котором забил мяч в детское баскетбольное кольцо рикошетом от стены. При этом игрок «красных дьяволов», как и его оппонент, нанёс удар пяткой.

«Для меня было честью сразиться со львом и победить его. А вот теперь игра окончена», — написал Погба на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Ибрагимович и Погба запустили челлендж по футбольному фристайлу.