Ибрагимович бросил вызов Погба. Француз ответил феноменальным ударом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович бросил вызов полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. 38-летний швед разместил в«Инстаграме» ролик, в котором эффектным ударом отправил мяч в корзину.
«Поль, игра окончена», — написал Златан на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ответ Погба не заставил себя ждать. Спустя один час француз выложил ролик, в котором забил мяч в детское баскетбольное кольцо рикошетом от стены. При этом игрок «красных дьяволов», как и его оппонент, нанёс удар пяткой.
«Для меня было честью сразиться со львом и победить его. А вот теперь игра окончена», — написал Погба на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Ибрагимович и Погба запустили челлендж по футбольному фристайлу.
- 10 апреля 2020
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