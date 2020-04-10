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Агент: возможно, Коутиньо хотел бы вернуться в АПЛ. Вопрос в финансовых условиях

Агент: возможно, Коутиньо хотел бы вернуться в АПЛ. Вопрос в финансовых условиях
Футбол / Англия 0

Киа Джурабчиан, агент бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, заявил, что футболист мог бы вернуться в английскую Премьер-лигу.

«Не секрет, что я болельщик «Арсенала». Но у меня нет никаких предпочтений по поводу того, куда перейдёт Коутиньо. Я не пытаюсь продвинуть кого-то в тот или иной клуб.

В Англии Филиппе провёл матч Лиги чемпионов, после игры мы долго об этом болтали. АПЛ — это лига, в которой ему нравилось играть. Возможно, он хотел бы вернуться и снова поиграть там. Вопрос в том, какими будут финансовые условия всех клубов, включая «Барселону» и все клубы АПЛ в конце этой пандемии», — цитирует Джурабчиана Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл 22 матча в чемпионате Германии, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

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