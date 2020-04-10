Зидан попросил «Реал» купить защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан попросил руководство клуба усилить центр обороны. Приоритетным вариантом для французского специалиста является игрок «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано, сообщает AS.

Зидан планирует использовать Юпамекано в качестве первой опции на замену Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану. Сейчас эта роль отведена Эдеру Милитао, которого «сливочные» приобрели за € 50 млн в прошлом году, однако Зинедин недоволен прогрессом бразильца. Наставник мадридцев также несильно рассчитывает на Хосе Игнасио Начо.

Контракт Юпамекано с «РБ Лейпциг» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость 21-летнего француза оценивается в € 45 млн.

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