Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Важно объединиться». Роналду выложил фото в масках с флагами Португалии и Италии

«Важно объединиться». Роналду выложил фото в масках с флагами Португалии и Италии
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса.

«В этот очень трудный для нашего мира момент важно, чтобы мы объединились и поддержали друг друга. Давайте все вместе сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь другим», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».

Футболист опубликовал два фото, на которых он запечатлён в масках, раскрашенных в цвета флагов Португалии и Италии.

Ранее сообщалось что Роналду намерен последовать примеру своего агента Жорже Мендеша, приобретшего медикаменты, медицинские халаты и маски для португальских больниц. Кроме того, Роналду планировал пожертвовать медицинским учреждениям медикаменты и необходимые средства защиты.

Напомним, Роналду находится на карантине в Португалии. Ранее у его партнёров по туринскому «Ювентусу» был обнаружен коронавирус.

Роналду окажет помощь больницам Португалии в борьбе с коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020