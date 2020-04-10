«Важно объединиться». Роналду выложил фото в масках с флагами Португалии и Италии

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса.

«В этот очень трудный для нашего мира момент важно, чтобы мы объединились и поддержали друг друга. Давайте все вместе сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь другим», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».

Футболист опубликовал два фото, на которых он запечатлён в масках, раскрашенных в цвета флагов Португалии и Италии.

Ранее сообщалось что Роналду намерен последовать примеру своего агента Жорже Мендеша, приобретшего медикаменты, медицинские халаты и маски для португальских больниц. Кроме того, Роналду планировал пожертвовать медицинским учреждениям медикаменты и необходимые средства защиты.



Напомним, Роналду находится на карантине в Португалии. Ранее у его партнёров по туринскому «Ювентусу» был обнаружен коронавирус.