Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арнор Сигурдссон: наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть

Арнор Сигурдссон: наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон записал видеобращение к болельщикам.

Всем привет! Надеюсь, что у вас всё в порядке, что вы вместе с вашими семьями в безопасности и остаётесь дома. Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть. Но это просто вызов для нас всех. Всё это закончится, и мы должны быть готовы к моменту, когда сможем снова играть в футбол.

Всё это время я усиленно тренируюсь дома, отрабатываю трюки с мячом. Попробуйте сделать эти трюки и дайте мне знать, чем занимаетесь дома вы. Надеюсь всех вас как можно скорее увидеть на стадионе. Ну а пока берегите себя, всем здоровья!» — сказал Сигурдссон.

Видео можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

ЦСКА, набрав в 22 матчах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА хочет подписать таланта из разваливающейся «Жилины». Кто такой Ян Бернат
Разбираемся, зачем футболист нужен «армейцам» и усилит ли он команду.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020