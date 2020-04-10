Арнор Сигурдссон: наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон записал видеобращение к болельщикам.

Всем привет! Надеюсь, что у вас всё в порядке, что вы вместе с вашими семьями в безопасности и остаётесь дома. Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть. Но это просто вызов для нас всех. Всё это закончится, и мы должны быть готовы к моменту, когда сможем снова играть в футбол.

Всё это время я усиленно тренируюсь дома, отрабатываю трюки с мячом. Попробуйте сделать эти трюки и дайте мне знать, чем занимаетесь дома вы. Надеюсь всех вас как можно скорее увидеть на стадионе. Ну а пока берегите себя, всем здоровья!» — сказал Сигурдссон.

Видео можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

ЦСКА, набрав в 22 матчах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.