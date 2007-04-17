Мальдини: если у "Милана" есть шанс, он его использует
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Защитник «Милана» Паоло Мальдини заявил, что в поединке «Манчестер Юнайтед»-«Милан» будет ожесточённая борьба.
«За последние годы МЮ сильно прибавил, при этом в атаке у них выделяются Уэйн Руни и Криштиану Роналду. Матч наверное пройдёт на высоких скоростях. Мы привыкли к такому. Последние 20 лет приучили нас, что если у „Милана“ есть шанс чего-то достичь, то команда сделает это», – заявил Мальдини.
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