Мальдини: если у "Милана" есть шанс, он его использует

Защитник «Милана» Паоло Мальдини заявил, что в поединке «Манчестер Юнайтед»-«Милан» будет ожесточённая борьба.

«За последние годы МЮ сильно прибавил, при этом в атаке у них выделяются Уэйн Руни и Криштиану Роналду. Матч наверное пройдёт на высоких скоростях. Мы привыкли к такому. Последние 20 лет приучили нас, что если у „Милана“ есть шанс чего-то достичь, то команда сделает это», – заявил Мальдини.