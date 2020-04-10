Сульшер попросил «Манчестер Юнайтед» продать пять игроков
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер передал руководству клуба список футболистов, с которыми хочет расстаться в ближайшее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
Норвежский специалист готов прекратить сотрудничество с пятью игрокам — защитниками Филом Джонсом и Крисом Смоллингом, полузащитниками Джесси Лингардом и Андреасом Перейрой, а также нападающим Алексисом Санчесом.
Сульшер надеется, что вырученные с продажи этих футболистов деньги помогут клубу при усилении состава.
«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 29 встречах «красные дьяволы» одержали 12 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.
«Англичане признали – русские умеют играть в футбол». История знаменитой победы «Ротора»
Великий «МЮ» не спас даже гол вратаря!
Читайте также
- 11 апреля 2020
-
00:18
-
00:08
- 10 апреля 2020
-
23:52
-
23:49
-
23:29
-
23:24
-
22:54
-
22:47
-
22:33
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:33
-
21:22
-
21:11
-
20:40
-
20:37
-
20:14
-
20:08
-
19:54
-
19:39
-
19:36
-
19:17
-
19:11
-
19:06
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:25
-
18:15
-
18:09
-
18:07
-
18:02
-
17:55
-
17:45
Партнерский контент