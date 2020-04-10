Сульшер попросил «Манчестер Юнайтед» продать пять игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер передал руководству клуба список футболистов, с которыми хочет расстаться в ближайшее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

Норвежский специалист готов прекратить сотрудничество с пятью игрокам — защитниками Филом Джонсом и Крисом Смоллингом, полузащитниками Джесси Лингардом и Андреасом Перейрой, а также нападающим Алексисом Санчесом.

Сульшер надеется, что вырученные с продажи этих футболистов деньги помогут клубу при усилении состава.

«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 29 встречах «красные дьяволы» одержали 12 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.