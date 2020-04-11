Экс-игрок «Луча-Энергии»: Галицкий на красном «Феррари» заезжал на поле «Краснодара»

Бывший нападающий «Луча-Энергии» Эдуард Сахневич поделился впечатлением от владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.
«В 2009-м я попал в «Краснодар» Галицкого. Он на красном «Феррари» с открытым верхом заезжал прямо на поле, выпрыгивал, бегал на двусторонке, в квадрате стоял. Между ног его никто не проверял. Всегда, когда руководство приходит на тренировку, игроки стараются играть вполсилы.
«Краснодар» предлагал квартиру в городе и привезти семью, но случился поворот судьбы. Администратор берет у меня паспорт и едет в Москву чтобы дозаявить. Как только администратор отъезжает с базы, мне поступает звонок из Владивостока: «Губернатор спрашивает, почему местный воспитанник Эдуард Сахневич не играет у нас дома?». Потом приходит смс с суммой в контракте, которую предлагает «Луч» − $ 10 тыс. в месяц.
Так хотелось поиграть в Премьер-лиге, да еще и дома. Прыгаю в такси, мчу в аэропорт. Заплатил водителю, чтобы он нарушил все, что только можно. Залетел в аэропорт, догнал администратора, выхватил паспорт, но так и не смог объяснить почему. Тут же развернулся, забрал вещи, прыгнул на самолет и во Владивосток.
Прилетел и провел тренировку вместе с другими новичками. «Луч» играет вничью (1:1) домашнюю игру с «Химками». Все в ярости, поскольку с турнирной точки зрения нужна была победа. И всех новичков отстраняют. Вот такое вот настроение было у руководителей. Через день они, конечно, подостыли: «Куда купить билет? Бизнес-класс, все за наш счет». Мало сказать, что я был расстроен. Упустил «Краснодар», где могло быть все по-другому», — цитирует Сахневича «Гол».
Сахневич выступал в России за «Луч-Энергию» и любительские клубы. Также он играл за заграничные клубы, преимущественно из Юго-Восточной Азии.
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