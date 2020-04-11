Луис Альберто: переход в «Лацио» из «Ливерпуля» — лучшее решение в моей жизни
Полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто рассказал об уходе из «Ливерпуля» в 2016 году.
«Я не был достаточно зрелым игроком в «Севилье», довольно поздно сделал качественный шаг вперёд. В «Ливерпуле» у меня не было необходимого игрового времени. Затем я хорошо начал в «Малаге» и наслаждался футболом в «Депортиво».
В «Лацио» я сделал большой шаг вперёд. Это замечательный клуб. Переход сюда — лучшее решение в моей жизни. Я виноват в том, что никто на самом деле не знал меня. Я самостоятельно тренировался в «Ливерпуле», но потом изменил менталитет», — сказал Альберто в интервью Onda Cero.
В нынешнем сезоне Луис забил 5 мячей и отдал 14 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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