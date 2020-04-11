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Во Франции планируют завершить сезон-2019/2020 25 июля

Во Франции планируют завершить сезон-2019/2020 25 июля
Футбол / Франция 0

Профессиональная футбольная лига Франции назвала сроки, в которые должен завершиться текущий чемпионат страны и дату начала следующего. Текущий сезон должен закончиться 25 июля, сезон-2020/2021 должен стартовать 23 августа, сообщает L'Equipe.

Как и другие крупные спортивные соревнования, чемпионат Франции был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент приостановки в Лиге 1 сыграно 28 туров, лидирует в турнирной таблице «Пари Сен-Жермен», в активе которого 68 очков (при этом у парижан один матч в запасе). На второй строчке — «Марсель». отстающий от лидера на 12 очков.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек.

The Score: Головин — самый прогрессирующий игрок чемпионата Франции
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