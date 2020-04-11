Во Франции планируют завершить сезон-2019/2020 25 июля

Профессиональная футбольная лига Франции назвала сроки, в которые должен завершиться текущий чемпионат страны и дату начала следующего. Текущий сезон должен закончиться 25 июля, сезон-2020/2021 должен стартовать 23 августа, сообщает L'Equipe.
Как и другие крупные спортивные соревнования, чемпионат Франции был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент приостановки в Лиге 1 сыграно 28 туров, лидирует в турнирной таблице «Пари Сен-Жермен», в активе которого 68 очков (при этом у парижан один матч в запасе). На второй строчке — «Марсель». отстающий от лидера на 12 очков.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек.
- 11 апреля 2020
-
01:53
-
01:36
-
00:56
-
00:53
-
00:18
-
00:08
- 10 апреля 2020
-
23:52
-
23:49
-
23:29
-
23:24
-
22:54
-
22:47
-
22:33
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:33
-
21:22
-
21:11
-
20:40
-
20:37
-
20:14
-
20:08
-
19:54
-
19:39
-
19:36
-
19:17
-
19:11
-
19:06
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:25
-
18:15
-
18:09