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Левандовски выставил игровую футболку на благотворительный акуцион

Левандовски выставил игровую футболку на благотворительный акуцион
Футбол / Германия 0

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором он сообщил, что выставляет на аукцион игровую футболку с автографом.

«Это моя футболка, в которой я отыграл матч Бундеслиги с „Шальке“. В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю её на аукцион в рамках проекта Less_app. Средства от продажи будут пожертвованы польским больницам», — написал Левандовски.

Less-App — проект, суть которого — продажа одежды известных людей в благотворительных целях. Польша, как и остальные страны Европы, испытывает серьёзную нагрузку на систему здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. В данный момент в стране подтверждено 5955 случаев заражения COVID-19, 181 заболевший скончался.

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