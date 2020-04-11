Левандовски выставил игровую футболку на благотворительный акуцион
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором он сообщил, что выставляет на аукцион игровую футболку с автографом.
«Это моя футболка, в которой я отыграл матч Бундеслиги с „Шальке“. В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю её на аукцион в рамках проекта Less_app. Средства от продажи будут пожертвованы польским больницам», — написал Левандовски.
Less-App — проект, суть которого — продажа одежды известных людей в благотворительных целях. Польша, как и остальные страны Европы, испытывает серьёзную нагрузку на систему здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. В данный момент в стране подтверждено 5955 случаев заражения COVID-19, 181 заболевший скончался.
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