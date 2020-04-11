Александр Алиев: кажется, мы все давно переболели коронавирусом

Бывший полузащитник киевского «Динамо», московского «Локомотива», махачкалинского «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что прошёл тест на коронавирус.

«Сегодня сходил и сделал тест, сказали, ждать результат. Самочувствие? Такое… Кашель. Днём температура 36,5, к вечеру поднимается до 36,9. Мне кажется, мы все давно переболели этой болезнью», — сказал Алиев в прямом эфире в «Инстаграме».

Ранее Алиев заявлял, что считает COVID-19 фейком.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек. На Украине на 11 апреля зафиксировано 2203 случая заражения коронавирусом, 69 заболевших скончались.