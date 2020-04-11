Кальдара: воспоминания о «Милане» сжигают меня изнутри

Защитник итальянского «Милана» Маттиа Кальдара, выступающий на правах аренды за «Аталанту», поделился воспоминаниями о пребывании в составе красно-чёрных. За полтора года в «Милане» он не провёл за команду ни одного матча в чемпионате Италии.

«В „Милане“ я впервые столкнулся с тем, что не смог оправдать оказанное клубом доверие и показать, на что я способен. Воспоминания об этом периоде до сих пор сжигают меня изнутри. Я часто думаю об этом, но понимаю, что пора это отпустить. Полутора лет достаточно. Если у меня что-то не вышло, это только моя вина. Я всегда буду благодарить „Милан“, — цитирует Кальдару Football Italia.

В текущем чемпионате страны Кальдара провёл за «Аталанту» два матча.