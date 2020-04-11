Международный кубок чемпионов отменён из-за пандемии коронавируса

Международный кубок чемпионов стал очередным турниром, который отменён из-за пандемии коронавируса.
«Здоровье и безопасность игроков, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в наших матчах, всегда имеют первостепенное значение. Отсутствие ясности в том, когда будут сняты ограничения, а также неопределённость с календарём игр европейского футбола означают, что планирование мужского Международного кубка чемпионов этим летом является неосуществимым», — говорится в заявлении в «твиттере» турнира.
Международный кубок чемпионов — летний товарищеский турнир, в котором ежегодно участвуют ведущие клубы мира.
Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменяют спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 100 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 376 тыс.
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