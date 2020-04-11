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Малкин — в топ-15 лучших центрфорвардов НХЛ, «Реал» следит за Кейном. Главные новости дня

Малкин — в топ-15 лучших центрфорвардов НХЛ, «Реал» следит за Кейном. Главные новости дня
Футбол 0

Остаток сезона НХЛ может пройти без зрителей на нейтральных стадионах, «Реал» интересуется Гарри Кейном, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против досрочного завершения сезона и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против обнуления нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

2. Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто сказал, что не может гарантировать, что распространение коронавируса удастся взять под контроль к 2021 году.

3. Евгения Медведева обратилась к спортсменам в связи с пандемией коронавируса.

4. Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о воровстве в клубе. Каталонцы отреагировали.

5. Зарплату Неймара и Александра Головина могут сократить на 50%.

6. Ибрагимович бросил вызов Погба. Француз ответил феноменальным ударом.

7. Евгений Малкин попал в топ-15 центрфорвардов НХЛ.

8. Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Тоттенхэм Хотспур» и национальной команды Англии Гарри Кейну.

9. НХЛ рассматривает вариант возобновления сезона на нейтральных стадионах без зрителей.

10. Международный кубок чемпионов отменён из-за пандемии коронавируса.

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