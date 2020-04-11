Малкин — в топ-15 лучших центрфорвардов НХЛ, «Реал» следит за Кейном. Главные новости дня

Остаток сезона НХЛ может пройти без зрителей на нейтральных стадионах, «Реал» интересуется Гарри Кейном, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против досрочного завершения сезона и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против обнуления нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
2. Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто сказал, что не может гарантировать, что распространение коронавируса удастся взять под контроль к 2021 году.
3. Евгения Медведева обратилась к спортсменам в связи с пандемией коронавируса.
4. Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о воровстве в клубе. Каталонцы отреагировали.
5. Зарплату Неймара и Александра Головина могут сократить на 50%.
6. Ибрагимович бросил вызов Погба. Француз ответил феноменальным ударом.
7. Евгений Малкин попал в топ-15 центрфорвардов НХЛ.
8. Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Тоттенхэм Хотспур» и национальной команды Англии Гарри Кейну.
9. НХЛ рассматривает вариант возобновления сезона на нейтральных стадионах без зрителей.
10. Международный кубок чемпионов отменён из-за пандемии коронавируса.
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