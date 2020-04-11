«Атлетико» поспорит с «Миланом» и «Шальке» за Аркадиуша Милика

Польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Football Italia.

По данным источника, мадридский «Атлетико» включился в борьбу за 26-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что в услугах Милика заинтересованы «Милан» и «Шальке 04».

В нынешнем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 16 матчей в итальянской Серии А и забил 9 голов. «Наполи» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (63). «Милан» расположился на 7-й позиции (36).

Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года. При этом переговоры о новом соглашении игрока с клубом зашли в тупик. Сообщается, что «Наполи» может запросить за форварда € 40 млн.