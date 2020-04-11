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Рангник опроверг слухи о возможном назначении в «Милан»

Рангник опроверг слухи о возможном назначении в «Милан»
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, ныне работающий над спортивными проектами компании «Ред Булл», прокомментировал информацию, согласно которой в ближайшее время он может быть назначен главным тренером «Милана».

«Сейчас никаких переговоров не ведётся. Раньше ходили разные разговоры, но они не имеют ничего общего с тем, о чём писали СМИ», — цитирует Рангника MDR.

Рангник работал в таких клубах, как «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг», и других командах.

Сообщалось, что ещё одним кандидатом на пост наставника «россонери» является бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.

В этом сезоне «Милан» в 26 матчах набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, которую возглавляет «Ювентус».

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