Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город не планирует отказываться от проведения матчей грядущего чемпионата Европы по футболу. Напомним, из-за пандемии коронавируса финальная часть Евро-2020 была перенесена на лето 2021 года.
«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении.
Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в РФС и оргкомитет УЕФА», — цитирует Кириллова ТАСС.
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