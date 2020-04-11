Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы

Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы
Футбол / Евро-2020 0

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город не планирует отказываться от проведения матчей грядущего чемпионата Европы по футболу. Напомним, из-за пандемии коронавируса финальная часть Евро-2020 была перенесена на лето 2021 года.

«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении.

Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в РФС и оргкомитет УЕФА», — цитирует Кириллова ТАСС.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020