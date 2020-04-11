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Крауч включил Анри, ван Дейка и Де Брёйне в символическую сборную АПЛ всех времён

Крауч включил Анри, ван Дейка и Де Брёйне в символическую сборную АПЛ всех времён
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий сборной Англии 39-летний Питер Крауч составил символическую сборную английской Премьер-лиги всех времён.

«Ну и вопросы… Мог бы неделю думать об этих 11 человеках и всю неделю сомневаться в выборе… Практически невозможно выбрать полузащиту, но попробую. Грустно, что в состав не попал Агуэро, но…

П. Шмейхель — Эвра, ван Дейк, Компани, Ирвин — Д. Сильва, Виейра, Де Брёйне, Бергкамп, Дзола, Анри», — цитирует Питера Крауча Daily Mail.

На протяжении карьеры Крауч выступал за «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейджерс», «Портсмут», «Астон Виллу», «Норвич», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Бёрнли». Профессиональные выступления нападающий завершил по завершении сезона-2019/2020.

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