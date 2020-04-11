Диджей Сычёв, гонщик Дзагоев и Аршавин с Киркоровым. Фото футболистов РПЛ 10 лет назад

Пока весь мировой спорт взял паузу, предлагаем вспомнить, как выглядели известные футболисты РПЛ 10 лет назад. Например, в то время Дмитрий Сычёв зажигал за пультом диджея, Алан Дзагоев пробовал себя в роли гонщика за рулём карта «Лукойл», Андрей Аршавин примерял форму моряка и общался с Киркоровым.



Напомним, из-за всемирной пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования были отменены или перенесены. Не стала исключением и Российская Премьер-Лига.



На момент остановки РПЛ в турнирной таблице чемпионата лидировал «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах. На девять очков от питерского клуба отстают «Локомотив» и «Краснодар.



Яркие кадры футболистов РПЛ в начале 2010-х — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов.