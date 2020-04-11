«Норвич» подписал контракт с нападающим сборной Люксембурга

Форвард сборной Люксембурга Данел Синани, выступающий за «Дюделанж», в следующем сезоне будет играть за «Норвич Сити». Об этом сообщается на официальном сайте клуба, представляющего АПЛ. Контракт футболиста рассчитан на три года.
«Переход в «Норвич» — очень серьёзный шаг, ведь я впервые покидаю Люксембург. Моя позиция? «Десятка» — что-то между нападающим и полузащитником. Иногда могу сыграть и справа. В этом году чаще играл впереди, потому и забил больше голов.
«Норвич» — классный клуб, с большим числом хороших игроков. Буду стараться изо всех сил забивать голы и помогать команде занимать высокие позиции», — заявил Синани.
В этом сезоне 23-летний Синани провёл за «Дюделанж» 30 матчей, в которых забил 24 гола. На счету Данела 21 матч и 3 забитых мяча в составе сборной Люксембурга.
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