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Президент Федерации футбола Габона: Обамеянгу нужно перейти в более амбициозный клуб

Президент Федерации футбола Габона: Обамеянгу нужно перейти в более амбициозный клуб
Футбол / Англия 0

Президент Федерации футбола Габона Пьер Монгенги посоветовал нападающему «Арсенала» Пьер-Эмерику Обамеянгу сменить клуб.

«Не хочу сказать, что «Арсенал» не амбициозен, но у них нет таких амбиций, как у некоторых других клубов. Если Пьер-Эмерик сможет перейти в более амбициозный клуб, то обязательно заиграет в нём.

На индивидуальном уровне он один из лучших игроков в мире. Советую ему продолжать работать, чтобы привлечь внимание сильнейших клубов. Обамеянг — футболист мирового класса. Но футбол — это коллективный вид спорта. Он ничего не выиграл в «Арсенале», так что это провал команды", — приводит слова Монгенги ESPN.

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провёл 26 матчей в АПЛ и забил 17 голов.

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