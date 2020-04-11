Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, где проводит карантин, организованный из-за коронавируса.



«На днях был вопрос про любимое место отдыха. Это Конаково. Когда есть пара выходных, еду из Москвы в Тверскую область. Здесь у меня дача на берегу Волги. Это место, где можно отвлечься и ни о чём не думать. Люди, с которыми тут общаюсь, ничего не знают о футболе. Им не важно, как мы вчера сыграли, сколько у нас очков и на каком мы месте. Иногда реально нужно перезагрузиться.

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Открываешь утром окно, а перед домом — Волга… Кайф! Карантиню я тоже здесь. Утром – пробежка на свежем воздухе, народу вокруг – никого. Ещё очень хочу увидеть Байкал и слетать на Камчатку», — написал Шунин на своей странице в «Инстаграме».

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