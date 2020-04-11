Экс-вратарь «Шахтёра»: дружить с Россией? Зачем дружить с тем, кто убил много украинцев?

Экс-вратарь «Мариуполя», «Шахтёра» и сборной Украины Рустам Худжамов высказался об отношении к России.



«Не разделяю мнение Усика. Но что, загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалога. Проблема в том, что, когда к власти пришёл, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, такая точка зрения снова вылезла наружу.



Ты или я можем чувствовать себя в своей стране некомфортно. Если считаешь, что СССР – режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что станешь порохоботом и бандеровцем. Если скажешь, что Сталин – тварь, тоже становишься порохоботом. Не украинцем, не патриотом, а падлюкой для всех. Это проблема.



Но площадка для Усика или Панти, с которым у вас недавно вышло интервью, — это один из принципов демократии, люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придём и для чего. Идём дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917 по 1990 год. Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать.



В начале 2014 года вышел гулять с малым по Донецку. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала: «Ты видела выступление Путина, где он говорил, что не кинет Донецк? Я готова была расцеловать телевизор». Думаю, она там осталась. Интересно, понравилось ли ей всё что произошло. Не думаю», — приводит слова Худжамова ua.tribuna.com.