Уткин: нет такого занятия, в котором бы Зюганов выиграл у Путина. Он что, дурак?

Известный блогер Василий Уткин ответил на вопрос подписчика, кто бы выиграл в футбол — президент России Владимир Путин или лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.



«Конечно же Путин. Нет такого занятия, в котором бы Зюганов выиграл у Путина. Если Путина интересует победа.



А вообще, Зюганов что, дурак, чтобы у Путина выигрывать? Вы с ума, что-ли, сошли?! Может, и дурак, но не настолько. Я просто давно с ним не общался», — заявил Уткин во время стрима на своём канале в YouTube.



Ранее Василий заявил, что не планирует заводить детей. «Зачем плодить бедность. Вы преувеличиваете значение семьи в жизни человека. Вполне можно и без неё», — сказал блогер.

Также он рассказал об отношении к букмекерскому бизнесу в России, сравнив его с проституцией.