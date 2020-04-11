Футболистка юниорской сборной России и «Баварии» рассказала о карантине в Германии

Полузащитник женской юниорской сборной России U17 и мюнхенской «Баварии» Ирини Гашибаязова рассказала об обстановке в Германии на фоне пандемии коронавируса.



«Во всей Германии объявлен карантин, который накладывает большие ограничения на привычный распорядок дня. Многие немецкие компании перешли на удаленный режим работы, но мои мама и папа ходят в офис. Я и братья сидим дома. Я перешла на онлайн-образование, учителя присылают нам задания по Интернету. Запрета на выход из дома нет, но есть рекомендации — не делать этого без необходимости. Разумеется, никто не воспрещает дойти до магазина или аптеки, а также совершить прогулку с собакой или пробежку. В целом, конечно, наша жизнь очень сильно изменилась из-за коронавируса, в том числе из-за отсутствия футбола.



Команда не тренируется уже четыре недели. Наш тренерский штаб не даёт прогнозов. Когда возобновятся занятия и тем более игры, пока никто не знает из-за сложной ситуации с коронавирусом. Вряд ли это произойдёт очень скоро. Все чемпионаты Германии по футболу сейчас приостановлены, в том числе U17 Bundesliga Süd — лига, в которой я выступаю в составе „Баварии“. До конца турнира нам осталось провести ещё шесть матчей. Возобновление первенства нашей лиги отложено на неопределённый срок», — приводит слова Гашибаязовой пресс-служба РФС.