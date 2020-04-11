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Федотов — о возобновлении РПЛ: клубам будет необходимо три недели на сборы

Федотов — о возобновлении РПЛ: клубам будет необходимо три недели на сборы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями по поводу возобновления Российской Премьер-Лиги.

«Две недели на сборы после возобновления чемпионата – это даже мало. В условиях самоизоляции занятия в квартире не обеспечат необходимой подготовки на сто процентов.

Да, можно поддерживать какой-то уровень, не дать ослабнуть мышцам, но футбол предъявляет очень серьёзные требования к организму. Если чемпионат возобновится, будет два матча в неделю.

К подготовке будут предъявляться серьёзные требования. Если у нас будет слишком мало времени на подготовку, это увеличит травматизм. Три недели — минимальный срок для подготовки», — цитирует Федотова «Спорт день за днём».

Российская Премьер-Лига наряду практически со всеми национальными чемпионатами в мире приостановлена из-за пандемии коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

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