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«Реал» и «Барселона» потеряют по $ 19,5 млн из-за отмены Международного кубка чемпионов

«Реал» и «Барселона» потеряют по $ 19,5 млн из-за отмены Международного кубка чемпионов
Футбол / Испания 0

Стали известны размеры финансовых убытков испанских грандов «Реала» и «Барселоны» из-за отмены Международного кубка чемпионов. Как сообщает Marca, оба клуба потеряют по $ 19,5 млн.

Стоти отметить, что «Реал» и «Барселона» должны были провести товарищеский матч на новом стадионе в Лас-Вегасе. Встреча стала бы одним из матчей Международного кубка чемпионов.

Напомним, Международный кубок чемпионов — летний товарищеский турнир, в котором ежегодно участвуют ведущие клубы мира. Сегодня стало известно о его отмене из-за пандемии коронавируса.

Из-за пандемии по всему миру отменяют спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 100 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 376 тыс. человек.

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