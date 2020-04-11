Булыкин: людей будут наказывать, это правильно. Тем более штрафовать разрешили полиции

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о продолжающейся пандемии коронавируса.
«Сейчас всем тяжело. Мне легче, чем людям, запертым в квартире, – всё-таки нахожусь за городом. Тут есть чем заняться: и работы на участке хватает, и про физические упражнения не забываем. Плюс прогулки с детьми. Скучаю по друзьям и футболу, надеюсь, скоро всё наладится, жизнь нормализуется.
Наши власти делают всё возможное, чтобы люди поняли: наступают тяжёлые времена. Штрафы и пропуска наконец-то будут пугать людей, тем более полиции разрешили штрафовать. Государство надеялось на ответственность людей, но у некоторых этого чувства нет, они ведут себя неразумно. Сейчас людей будут наказывать, всё будет строже, это правильно. Так что рекомендую всем оставаться дома, тогда мы быстрее победим эту заразу», — заявил Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 апреля 2020
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