Павлюченко: если Дзюба будет столько ругаться с Уткиным, то через год закончит карьеру

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба способен побить рекорд экс-игрока петербургского клуба Александра Кержакова по количеству голов за национальную команду. Напомним, на счету Кержакова 30 голов в 90 матчах за сборную России.



«Если будет в форме, то всё возможно. Мы же не знаем, сколько ещё лет Дзюба будет играть. Может, до 38–39 лет. Всё зависит от здоровья и кондиций. Если будет каждый день с Уткиным ругаться, то через год закончит карьеру», — сказал Павлюченко в прямом эфире «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА с Григорием Телингатером.

Напомним, на счету Кержакова 30 голов в 90 матчах за сборную России. Дзюба забил 24 гола в 40 играх за национальную команду.

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