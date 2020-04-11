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Павлюченко рассказал о вражде с английской газетой The Sun

Павлюченко рассказал о вражде с английской газетой The Sun
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал о конфликте с английской газетой The Sun.

«Бывало, в Англии штрафовали. Я такое интервью дал, что меня сразу оштрафовали. Помню, первое интервью в Англии. Газете The Sun рассказывал, что мне нравится и не нравится. Попросили сравнить английскую и русскую женщину – кто красивее. А тут сравнивать нечего. Ну я и сказал: «Это небо и земля. Даже отвечать не буду, потому что смешно сравнивать». Их это так обидело.

Приезжаю на следующий день на базу. Открываю эту газету, а там молодая красивая модель из Англии и написано: «Роман, посмотрите, это английская женщина, а эта – из России». А рядом фотография бабули в платочке и с палочкой. После этого сказал нашему пресс-атташе, что больше интервью давать не буду. В клубе сказали: «Ну, Ром, так нельзя». В Англии больше всего не любят, если ты что-то плохое говоришь. Они считают, если сюда приехал, говори только хорошее. Даже если тебе не нравится. После этого у меня была небольшая война с газетой The Sun, они меня постоянно подкалывали», — сказал Павлюченко в прямом эфире «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА с Григорием Телингатером.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Сирены, мигалки — думал, нас убивать приехали. А это кортеж Федуна»
Роман Павлюченко рассказывает о скандальном интервью для the Sun, а также о зарубах Дзюба/Прудников и Дзюба/Уткин.
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