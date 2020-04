Павлюченко рассказал о вражде с английской газетой The Sun

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал о конфликте с английской газетой The Sun.



«Бывало, в Англии штрафовали. Я такое интервью дал, что меня сразу оштрафовали. Помню, первое интервью в Англии. Газете The Sun рассказывал, что мне нравится и не нравится. Попросили сравнить английскую и русскую женщину – кто красивее. А тут сравнивать нечего. Ну я и сказал: «Это небо и земля. Даже отвечать не буду, потому что смешно сравнивать». Их это так обидело.



Приезжаю на следующий день на базу. Открываю эту газету, а там молодая красивая модель из Англии и написано: «Роман, посмотрите, это английская женщина, а эта – из России». А рядом фотография бабули в платочке и с палочкой. После этого сказал нашему пресс-атташе, что больше интервью давать не буду. В клубе сказали: «Ну, Ром, так нельзя». В Англии больше всего не любят, если ты что-то плохое говоришь. Они считают, если сюда приехал, говори только хорошее. Даже если тебе не нравится. После этого у меня была небольшая война с газетой The Sun, они меня постоянно подкалывали», — сказал Павлюченко в прямом эфире «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА с Григорием Телингатером.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».