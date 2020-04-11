Кокорин поздравил Егора Крида с выходом альбома

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поздравил певца Егора Крида с выходом нового альбома под названием «58».

«Мои поздравления», — написал Кокорин на своей странице в «Инстаграме».

Ранее нападающий «Сельты» Фёдор Смолов поделился мнением о российском рэпере Глебе Голубине, выступающем под сценическим именем Pharaoh. Футболист назвал исполнителя «Лионелем Месси рэпа».

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Футболист не играл в матчах РПЛ с октября 2018 года. Напомним, около года форвард провёл в заключении, отбывая наказание за удар стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. Контракт Кокорина с «Зенитом» заканчивается этим летом.