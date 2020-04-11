Мертенс, скорее всего, покинет «Наполи». Игроком интересуются три клуба АПЛ

Бельгийский нападающий Дрис Мертенс может покинуть «Наполи» в ближайшее трансферное окно. 32-летний футболист, скорее всего, откажется продлевать соглашение с клубом, которое рассчитано до 30 июня 2020 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что «Наполи» предложил Мертенсу продолжить сотрудничество на два года. Клуб готов платить форварду € 4,5 млн за один сезон, а также пообещал существенные бонусы (€ 5 млн за 10+ голов, € 5,5 млн — за выход в Лигу чемпионов).
Если покинет «Наполи», Дрис может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и лондонский «Арсенал».
В нынешнем сезоне в 21 матче итальянской Серии А Мертенс забил 6 мячей и отдал 5 голевых пасов. В 7 встречах Лиги чемпионов форвард записал в актив 6 голов и 1 результативную передачу.
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