Два года назад ЦСКА бился с «Арсеналом» за выход в полуфинал Лиги Европы. Забил Набабкин

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

Два года назад в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы московский ЦСКА принимал лондонский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:2, у москвичей забивали Фёдор Чалов и Кирилл Набабкин. «Армейцы» не смогли выйти в полуфинал Лиги Европы, так как в первом матче «канониры» на своём поле обыграли ЦСКА со счётом 4:1.

12 апреля прошлого года «Спартак» наказал полузащитника Аяза Гулиева за нападение на пешехода. Как сообщал телеграм-канал Baza, хавбек оштрафован на 5 млн рублей – их вычтут из его зарплаты.

Пытаясь проехать на красный сигнал светофора на своём «Мерседесе», Гулиев на пешеходном переходе задел мужчину, которым оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос.

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отстранил от тренировок с основой

Три года назад нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Неймар не вышли на тренировку команды на следующий день после проигрыша в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3). Главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике долго общался с футболистами перед занятием, отчитывал их за плохую игру в Турине. Отношения между специалистом и игроками вновь накалились после слов тренера на пресс-конференции, что в матче с «Юве» его подопечные действовали слишком вяло.

Месси не вышел на тренировку «Барселоны» после критики Луиса Энрике

В тот же день московское «Динамо», несмотря на ничью в матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Химками» (0:0), за 7 туров до конца оформило возвращение в Российскую Премьер-Лигу благодаря результату другого матча тура. «СКА-Хабаровск» в Калининграде не сумел выиграть у «Балтики» и отстал от лидирующего «Динамо» на 22 очка.

«Динамо» досрочно обеспечило себе выход в РФПЛ

Пять лет назад главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после матча 23-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:1) поругался с журналистом на пресс-конференции. Недовольство португальского специалиста вызвало замечание, что он слишком много жалуется на судейство, и вопрос о том, есть ли связь между этим и неспортивным поведением игроков «Зенита» в отношении арбитров.

Виллаш-Боаш повздорил с журналистом из-за вопроса о судействе

В 2014 году «Зенит» разгромил «Краснодар» в домашнем матче 25-го тура российской Премьер-Лиги (4:1). В составе «Зенита» хет-трик на счету бразильского нападающего Халка. Первый гол бразилец забил со штрафного с очень дальней дистанции. Благодаря этому Халк вышел на первое место в гонке бомбардиров Премьер-Лиги.

Кроме того, 11 лет назад состоялось историческое событие в хоккее: в этот день «Ак Барс» стал первым обладателем Кубка Гагарина, со счётом 1:0 обыграв ярославский «Локомотив» в решающем, седьмом матче финальной серии. «Золотой», победный гол, ставший единственным в этой решающей встрече, забил капитан «Ак Барса» нападающий Алексей Морозов.