Ригони: выбрал бы чемпионство «Зенита» здесь и сейчас

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о сокращении зарплат футболистам и возобновлению чемпионата России.
«Нужно иметь в виду, что есть люди, которые не зарабатывают столько, сколько футболисты, но которым точно так же нужно платить за жильё, содержать семью, вести свои ежедневные расходы, оставшись на время без работы. Лично я вижу в этом сокращении акт солидарности по отношению ко всем, кто попал в непростую ситуацию и для кого важно сохранить ежемесячный заработок. Так что я полностью согласен с решением клуба.
Моим близким в Аргентине сейчас очень сложно. Слава богу, моя семья в порядке, здорова, мы постоянно созваниваемся, чтобы почувствовать себя чуть ближе друг к другу. Нужно быть ответственными и понимать, что единственный способ справиться с этим [на данный момент] — это оставаться дома и подчиняться приказам правительств и Министерств здравоохранения.
Если бы я должен был выбрать один из вариантов завершения сезона, разумеется, выбрал бы чемпионство здесь и сейчас! Но, думаю, рано или поздно розыгрыш лиги возобновится и мы проведём оставшиеся встречи. Будем готовы абсолютно к любому решению федерации футбола», — цитирует Ригони Bobsoccer.
- 11 апреля 2020
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