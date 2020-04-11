Вадим Евсеев: уснул на «Джокере». Никакого экшена не увидел. Актёрская игра не впечатлила

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» объяснил, почему прошлой осенью раскритиковал американский психологический триллер «Джокер».

«Была такая реклама, ожидал большего. Смысл фильма был понятен. Я ещё и уснул на этом фильме, это тоже о многом говорит. Никакого экшена не увидел. Меня и актёрская игра не впечатлила.

Любимые картины? «Зелёная книга» понравилась из последних. За всё время, наверное, «Терминатор», все части. Говорю, что запомнилось. Есть много и наших добрых и прекрасных фильмов», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года. Ранее специалист работал в «СКА-Хабаровске», махачкалинском «Анжи», пермском «Амкаре» и «Текстильщике» из Иваново.