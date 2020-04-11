Евсеев: футболисты получают столько, сколько заслуживают. Психика у них разболтанная

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» прокомментировал обращение главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина по поводу сокращения зарплат футболистов.

«Не читал, только видел вырезки. Каждую ситуацию нужно оценивать по разному, есть качества разные, как попросить, сколько попросить. Тут только отношения футболист — руководитель. Футбол — игра номер один, и внимание будет всегда повышенное.

Много будет и недовольных. Они считают, что футболист получает много, а на самом деле — столько, сколько заслуживает. Футболисты получают травмы, находятся вдалеке от близких. Психика у футболистов разболтанная. А так, да, Сёмин сказал, что нужно посмотреть на других, почему бы и нет. Согласен, не нужно искать несправедливость через футболистов", — сказал Евсеев.