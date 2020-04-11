Бэйл намерен остаться в «Реале». Хамес готов покинуть клуб

Руководство мадридского «Реала» в ближайшее трансферное окно планирует продать нападающего Гарета Бэйла и полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает AS.

Бэйл намерен остаться в «Реале». Он не хочет покидать Мадрид, где комфортно его семье. Контракт Гарета со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 30-летнего валлийца оценивается в € 32 млн.

Хамес, в отличие от Бэйла, готов покинуть «Реал». Его агент Жорже Мендеш уже провёл переговоры с несколькими клуба, в числе которых «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Соглашение Родригеса с мадридцами рассчитано до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость 28-летнего колумбийца оценивается в € 32 млн.

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