Евсеев: Малком ни в чём не уступает Халку и Витселю

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением об уровне легионеров Российской Премьер-Лиги.
«Раньше к нам приезжали легионеры более высокого уровня, но сейчас приехал Малком. Он ни в чём не уступает Халку и Витселю. Очень качественный игрок. Он ещё не набрал всех кондиций. Левая нога отличная, обыгрыш, удар, видение поля. Все качества у него есть. Когда играешь с такими футболистами, у тебя растёт мастерство», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Сине-бело-голубые за бразильца заплатили каталонскому клубу € 40 млн. В нынешнем сезоне 23-летний футболист забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 5 матчах чемпионата России.
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