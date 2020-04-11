«Монако» показал лучшие моменты и голы Головина

«Монако» опубликовал на своей странице в «Твиттере» лучшие эпизоды с участием российского полузащитника Александра Головина.

В пятиминутную подборку включили не только голы, но и опасные моменты, финты и голевые передачи футболиста «Монако».

Головин начинал карьеру в ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2014 году. После окончания чемпионата мира – 2018 хавбек перешёл в «Монако», став самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила € 30 млн.



В этом сезоне Александр принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, записав на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

Ранее Головин назвал полузащитника «Монако» Сеска Фабрегаса лучшим футболистом, с кем ему доводилось играть.