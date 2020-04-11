«Они хотели подгадить мне». Фарфан раскритиковал «Локомотив» за снижение зарплат

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал клуб за предложение сократить зарплату, сообщает La Vanguardia.
«Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги. Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне», — сказал Фарфан во время прямого эфира в «Инстаграме» с бывшим партнёром по сборной Перу Роберто Гизасолой.
10 апреля главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил о договорённости с клубом относительно снижения зарплат в условиях пандемии коронавируса. За день до этого Сёмин в открытом письме обратил внимание на то, что все обсуждают исключительно зарплаты игроков и не затрагивают работников других сфер деятельности, среди которых депутаты Государственной думы и топ-менеджеры компаний. Ранее сообщалось, что футболисты «Локомотива» не согласились пойти на снижение зарплат на 40%.
- 11 апреля 2020
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