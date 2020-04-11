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«Они хотели подгадить мне». Фарфан раскритиковал «Локомотив» за снижение зарплат

«Они хотели подгадить мне». Фарфан раскритиковал «Локомотив» за снижение зарплат
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал клуб за предложение сократить зарплату, сообщает La Vanguardia.

«Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги. Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне», — сказал Фарфан во время прямого эфира в «Инстаграме» с бывшим партнёром по сборной Перу Роберто Гизасолой.

10 апреля главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил о договорённости с клубом относительно снижения зарплат в условиях пандемии коронавируса. За день до этого Сёмин в открытом письме обратил внимание на то, что все обсуждают исключительно зарплаты игроков и не затрагивают работников других сфер деятельности, среди которых депутаты Государственной думы и топ-менеджеры компаний. Ранее сообщалось, что футболисты «Локомотива» не согласились пойти на снижение зарплат на 40%.

Сёмин и футболисты «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат
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