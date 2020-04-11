В «Локомотиве» отреагировали на критику Фарфана в адрес клуба

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова нападающего Джефферсона Фарфана, который раскритиковал клуб за сокращение зарплаты.
«Слова Фарфана? Команда приняла решение о снижении зарплат. Больше тут нечего комментировать», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
По информации «Чемпионата», зарплату Фарфана на период травмы «Локомотиву» полностью компенсирует ФИФА. Из-за серьёзного повреждения игрок не принял участие ни в одном матче в нынешнем сезоне.
10 апреля главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил о договорённости с клубом относительно снижения зарплат. За день до этого он в открытом письме обратил внимание на то, что все обсуждают исключительно зарплаты игроков и не затрагивают работников других сфер деятельности, среди которых депутаты Государственной думы и топ-менеджеры компаний. Ранее сообщалось, что футболисты «Локомотива» не согласились пойти на снижение зарплат на 40%.
- 11 апреля 2020
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