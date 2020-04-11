Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поймал огромную рыбу. Результаты успешной рыбалки швед продемонстрировал на своей странице в «Инстаграме».

«Что за день!» — написал Златан.

Сделав несколько снимков, 38-летний футболист отпустил рыбу.

Фото можно посмотреть на странице Златана Ибрагимовича в «Инстаграме».

Ибрагимович вернулся в «Милан» минувшей зимой. До этого он провёл два сезона в клубе MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешней кампании форвард помог красно-чёрным в 10 матчах во всех турнирах. В его активе 4 гола и 1 результативная передача.

Ранее сообщалось, что Златан по окончании этого сезона покинет «Милан». Швед разочарован изменениями в руководстве клуба и недоволен планом генерального директора «россонери» Ивана Газидиса.