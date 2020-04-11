Златан Ибрагимович поймал огромную рыбу
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поймал огромную рыбу. Результаты успешной рыбалки швед продемонстрировал на своей странице в «Инстаграме».
«Что за день!» — написал Златан.
Сделав несколько снимков, 38-летний футболист отпустил рыбу.
Фото можно посмотреть на странице Златана Ибрагимовича в «Инстаграме».
Ибрагимович вернулся в «Милан» минувшей зимой. До этого он провёл два сезона в клубе MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешней кампании форвард помог красно-чёрным в 10 матчах во всех турнирах. В его активе 4 гола и 1 результативная передача.
Ранее сообщалось, что Златан по окончании этого сезона покинет «Милан». Швед разочарован изменениями в руководстве клуба и недоволен планом генерального директора «россонери» Ивана Газидиса.
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