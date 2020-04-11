«В УЕФА заботятся только о деньгах». Премьер-министр Словении раскритиковал Чеферина

Премьер-министр Словении Янез Янша высказался о решении УЕФА приостановить еврокубки лишь через два дня после объявления пандемии коронавируса.
«Решение было безответственным и преступным. Чеферин разрешил проводить в Милане матч «Аталанта» — «Валенсия», который стал биологической бомбой. Предупреждений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оказалось недостаточно для УЕФА, чтобы остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это доказывает, что в УЕФА заботятся только о деньгах», — цитирует Яншу The Sun.
Матч 1/8 финала между «Аталантой» и «Валенсией» (4:1) состоялся в Милане 19 февраля. Некоторые специалисты заявили, что проведение этой встречи стало одной из причин распространения коронавируса в Ломбардии и других северных областях Италии.
13 марта УЕФА на своём официальном сайте объявил о решении приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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