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Ташуев: сегодня белорусский футбол по уровню выше российского

Ташуев: сегодня белорусский футбол по уровню выше российского
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев прокомментировал негативные высказывания российских экспертов об уровне чемпионата Беларуси.

«Я их высказывания воспринимаю не иначе как российский мажор. Люди, которые поднялись на какой-то уровень, побыли там, потом опустились и на сегодняшние вещи смотрят свысока. Им нужно обратить внимание на себя и подумать, кто они, откуда они взялись. Мне было очень неприятно слышать такие отзывы о чемпионате Беларуси, тем более я сам там работал.

По моему мнению, сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Почему я так считаю? Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие — в Беларуси. При этом особой разницы в виде спорта нет. Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но ненамного. Чемпионат России силён не настолько, насколько в него вложили денег. Вы же посмотрите, как российские клубы «успешно» сыграли в еврокубках. Ни один коллектив не вышел в плей-офф.

В общем, надо уважать людей. А если считаете не самым сильным первенство Беларуси, то приезжайте, докажите, чего вы стоите. Приезжали многие, и чего добились? Что-то у них не получается», — цитирует Ташуева By.tribuna.com.

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