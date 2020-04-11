Ташуев: сегодня белорусский футбол по уровню выше российского

Бывший тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев прокомментировал негативные высказывания российских экспертов об уровне чемпионата Беларуси.
«Я их высказывания воспринимаю не иначе как российский мажор. Люди, которые поднялись на какой-то уровень, побыли там, потом опустились и на сегодняшние вещи смотрят свысока. Им нужно обратить внимание на себя и подумать, кто они, откуда они взялись. Мне было очень неприятно слышать такие отзывы о чемпионате Беларуси, тем более я сам там работал.
По моему мнению, сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Почему я так считаю? Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие — в Беларуси. При этом особой разницы в виде спорта нет. Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но ненамного. Чемпионат России силён не настолько, насколько в него вложили денег. Вы же посмотрите, как российские клубы «успешно» сыграли в еврокубках. Ни один коллектив не вышел в плей-офф.
В общем, надо уважать людей. А если считаете не самым сильным первенство Беларуси, то приезжайте, докажите, чего вы стоите. Приезжали многие, и чего добились? Что-то у них не получается», — цитирует Ташуева By.tribuna.com.
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