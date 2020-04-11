Власти Мадейры раскритиковали Роналду за нарушение карантина

Глава департамента здравоохранения Мадейры Педро Рамос прокомментировал новость о том, что форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл тренировку на стадионе.
Рамос заявил, что португалец не имел права использовать стадион для своей тренировки. По словам чиновника, один из лучших игроков в мире должен подавать пример остальным гражданам. «Похоже на то, что Криштиану занимался на стадионе всего несколько минут и это не принесло никому вреда. Тем не менее я бы не хотел слышать о том, что мы преуменьшаем серьёзность нарушения, допущенного футболистом. Все мы должны нести ответственность за свои действия», — цитирует Рамоса Latestly.
9 апреля Роналду провёл тренировку на стадионе в городе Фуншал на Мадейре во время карантина,, объявленного из-за пандемии коронавируса. Португалец с семьёй находится на Мадейре с 9 марта. Форвард намерен вернуться в Турин на следующей неделе, чтобы продолжить тренировки с партнёрами по «Ювентусу».
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