Погба: я испытывал разочарование, но это было давным-давно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о том, как у него проходит процесс восстановления после травмы лодыжки, из-за которой игрок пропустил большую часть этого сезона.
«Я уже тренируюсь, работаю с мячом. Испытывал разочарование, но это было давным-давно. Я близок к полному восстановлению. Стараюсь концентрироваться на этом и жду, когда возобновятся командные занятия.
Никогда не сталкивался с подобным в своей карьере. Пытаюсь правильно к этому относиться. Это заставляет меня больше хотеть вернуться и преуспеть, а также показывает, насколько сильно я люблю футбол», — цитирует Погба пресс-служба «МЮ».
В нынешней кампании Поль помог «Юнайтед» в 7 матчах английской Премьер-лиги и 1 встрече Кубка английской лиги. В активе 27-летнего француза 2 результативные передачи.
Ранее Погба ответил феноменальным ударом на вызов форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.
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