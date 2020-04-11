Погба: я испытывал разочарование, но это было давным-давно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о том, как у него проходит процесс восстановления после травмы лодыжки, из-за которой игрок пропустил большую часть этого сезона.

«Я уже тренируюсь, работаю с мячом. Испытывал разочарование, но это было давным-давно. Я близок к полному восстановлению. Стараюсь концентрироваться на этом и жду, когда возобновятся командные занятия.

Никогда не сталкивался с подобным в своей карьере. Пытаюсь правильно к этому относиться. Это заставляет меня больше хотеть вернуться и преуспеть, а также показывает, насколько сильно я люблю футбол», — цитирует Погба пресс-служба «МЮ».

В нынешней кампании Поль помог «Юнайтед» в 7 матчах английской Премьер-лиги и 1 встрече Кубка английской лиги. В активе 27-летнего француза 2 результативные передачи.

Ранее Погба ответил феноменальным ударом на вызов форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.